Он был бойцом ВСУ: участник российского шоу «Танцы на ТНТ» Владимир Раков погиб на фронте

Украинский танцовщик, хореограф, участник российского шоу «Танцы на ТНТ» Владимир Раков погиб в зоне боевых действий. Мужчина сражался на стороне ВСУ.

О смерти Ракова сообщила его подруга, хореограф Галина Пеха в социальных сетях. Танцор вступил в ряды украинской армии в 2022 году. Он служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. При каких обстоятельствах 30-летний боец погиб на фронте, не уточняется.

Раков является победителем танцевальный конкурсов на родине. В 2013 году он одержал победу на шоу под названием «Танцуют все!». Позже он переехал в Москву, где впоследствии принял участие в «Танцах на ТНТ». В этом шоу он дошел до суперфинала.

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