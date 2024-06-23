«Видела этих кричащих детей в крови»: очевидица рассказала, как ее спас муж во время атаки на Севастополь

23 июня ВСУ атаковали ракетами Севастополь. В результате случившегося пострадало более 115 человек, еще пять погибли. Среди жертв есть двухлетний малыш. Люди в этот момент отдыхали на пляже и не смогли убежать и спрятаться. Одну из женщин закрыл от обломков ее супруг.

Женщина отдыхала в Учкуевке с кумовьями. Все случилось за считанные секунды.

«Мы не успели никуда убежать и спрятаться. Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой», — пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Очевидица событий в этот момент просто кричала и просила Бога о помощи. Она призналась, что эти состояния теперь ее всегда будут преследовать.

По словам женщины, пострадало очень много людей и детей.

«Я слышала и видела этих кричащих детей в крови», — сказала она.

Люди помогали друг другу. Водители автобусов и простые жители на своих автомобилях вывозили людей с пляжа.

Как пояснили в Минобороны РФ, ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбили силы ПВО, еще одна отклонилась от территории полета и подорвалась над территорией Севастополя.

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