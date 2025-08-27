Задержанному во Франции российскому баскетболисту не разрешают свидания с невестой

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, задержанному в Париже, не дают видеться с невестой. Об этом РИА Новости сообщила сама избранница спортсмена.

Она рассказала, что последний раз видела его 9 июля, когда состоялось первое слушание в суде по освобождению под залог. Несмотря на то, что судья разрешила свидания, с тех пор она ни разу не смогла навестить Даниила. Всегда находятся какие-то причины для отказа, добавила девушка.

«Я так и не смогла увидеться с ним, мы только говорим по телефону», — поделилась невеста баскетболиста.

В среду, 27 августа, должно состояться судебное заседание по ходатайству адвокатов Касаткина о его освобождении под залог.

Напомним, что 21 июня Даниила Касаткина по запросу США задержали в аэропорту «Шарль-де-Голль». С тех пор спортсмен находится в СИЗО. Его обвиняют в участие в кибератаках в составе хакерской группы. Свою вину баскетболист отрицает.

Ранее мы писали о том, что США направили в МИД Франции запрос на экстрадицию Даниила Касаткина.