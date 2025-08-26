США требуют экстрадиции задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина

Российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции, требуют экстрадировать в США. Об этом ТАСС рассказал адвокат спортсмена Фредерик Бело.

Сообщается, что 19 августа Вашингтон направил в МИД Франции документы с запросом на экстрадицию Касаткина.

Напомним, баскетболист обвиняется американскими властями в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Его задержали 21 июля в аэропорту Шарль де Голль по запросу США.

Адвокат Касаткина отрицает обвинения. По его словам, перед отъездом из Соединенных Штатов игрок продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, с которого потом велись кибератаки.

«Касаткин, являющийся профессиональным баскетболистом, никогда не занимался незаконной компьютерной деятельностью и не располагает никакими знаниями или компетенциями в области информатики. Он полностью отрицает свою причастность и уверен, что произошла ошибка», — отметил адвокат спортсмена.

В прошлую пятницу, 22 августа, посольство РФ в Париже сообщило, что Франция пока никак не отвечает на запросы улучшить условия содержания россиянина в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что задержанному во Франции баскетболисту Даниилу Касаткину сняли запрет на общение.