Задержанного во Франции создателя Telegram Павла Дурова доставили в суд

Бизнесмена Павла Дурова доставили в суд. Об этом сообщает AFP.

По данным РИА Новости, днем 28 августа из бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где должны были содержать арестованного миллионера, выехали две тонированные машины с мигалками. Отмечалось, что в этот день в 21:00 истекал максимально возможный срок предварительного заключения Дурова.

Другая информация пока не уточняется.

Напомним, что Дурова задержали в аэропорту Парижа, куда он прилетел на частном лайнере вместе с 24-летней спутницей из России. А 28 августа стало известно, что и его брата Николая объявили в розыск. Иностранные СМИ сообщали, что ордеры на арест были выданы властями Франции еще в марте, так как программисты отказались сотрудничать с полицией по делу о насилии над детьми. Предварительно, они не стали выдавать данные пользователя, распространяющего запрещенный контент.

Ранее называющая себя матерью детей Павла Дурова обвинила его в насилии над сыном. Она подала иск в суд в 2023 году.