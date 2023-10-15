Задержанного с наркотиками победителя шоу «Танцы» отпустили

Победитель шоу «Танцы» Дмитрий Щебет отпущен из отделения полиции, но под обязательство о явке.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, на мужчину завели уголовные дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ». По данной статье ему может грозить до трех лет тюремного заключения. В ближайшее время будет определена мера пресечения.

Несмотря на возникшие проблемы Щебет не теряет времени и уже принял участие в вечере танцевальной импровизации. Однако минувшую ночь он провел дома, общаясь с подписчиками. Теперь ему необходимо явиться к следователю или в суд при первом требовании.

Напомним, что Дмитрий Щебет был задержан ночью на Звенигородском шоссе в Москве. При обыске у него было обнаружено 10 грамм запрещенного вещества, и он не смог объяснить, как это попало к нему.

Ранее мы писали, что мужчина приковал супругу наручниками в центре Москвы.