Мужчина приковал супругу наручниками в караоке

В центре Москвы произошел необычный инцидент, в результате которого мужчина приковал свою супругу наручниками прямо в караоке-баре, но затем обнаружил, что у него нет ключей.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, супруги провели всю ночь в караоке-баре на Земляном валу и решили придать своему вечеру особую пикантность. Мужчина решил использовать наручники. Однако, когда он надел наручники на свою жену, он вдруг вспомнил, что забыл ключи дома.

Мужчина позвонил в экстренные службы и попросил помощи. К счастью, специалисты прибыли на место быстро и освободили женщину.

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