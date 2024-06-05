Задержанная ведьма Алена Полынь имитировала плохое самочувствие на допросе. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанная накануне глава «Империи сильнейших ведьм» Елена Суликова, известная по псевдониму Алена Полынь, мешала проводить допрос полицейским. Правоохранители рассказали, что женщина симулировала плохое самочувствие.

«Она несколько раз притворялась, что ей плохо. Ей вызывали скорую, однако врачи констатировали, что она в норме. Не давала проводить допрос», — рассказал источник.

Напомним, Елену Суликову задержали после предъявленных обвинений по статьям об оскорблении чувств верующих, а также экстремизме. Согласно версии правоохранителей, ведьма распространяла литературу, в которой содержались призывы к насилию по отношению к служителям РПЦ.

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