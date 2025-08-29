Задержанная в Ереване консул Армении подозревается в любовной связи с гражданином Азербайджана

Задержанная в ереванском аэропорту консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян имела связь с гражданином Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал издания Minval.

Стоит напомнить, что Ашхен Алексанян была арестована более месяца назад при ее попытке вылететь в Вену. Ее подозревают в шпионаже.

«По данным следствия, дипломат, имевшая доступ к важной информации, состояла в романтических отношениях с гражданином Азербайджана», — говорится в сообщении.

О том, что консула задержали, стало известно 29 августа. В ходе досмотра ереванские правоохранители нашли у Алексанян документы, которые подразумевают ее сотрудничество с Азербайджаном. Ей предъявляют обвинения в передаче стране секретных сведений.

