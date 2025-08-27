Поджидали на рабочем месте: что известно о задержании мэра города Владимира Дмитрия Наумова

Во Владимире задержали мэра Дмитрия Наумова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Также, по информации Зебра-ТВ, он может быть связан с группировкой, которую называют «кладбищенской мафией».

Задержание главы города произошло утром 27 августа. Как сообщает aif.ru, ФСБ вскрыли приемную мэрии и дождались прихода Наумова, чтобы взять его на рабочем месте. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что мэра подозревают в мошенничестве.

По данным Telegram-канала Mash, Наумов может быть замешан в махинациях с кладбищенскими землями. Предварительно, он покрывает руководителя муниципальной ритуальной фирмы. Отметим, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту мошенничества на кладбище. Фигурантами являются десять человек. Четверо из них были арестованы. Предположительно, они дали показания против мэра.

Другие подробности задержания Дмитрия Наумова выясняются.

Ранее стало известно о задержании врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова.