Задержание журналистов и обыски в офисе Ura.Ru: что известно к этому часу

В офисе уральского интернет-агентства Ura.Ru проходят следственно-оперативные действия. Силовики задержали трех человек, одним из которых оказалась опытная журналистка, пишущая на тему происшествий, Анна Салымская, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

В правоохранительных органах пока не прокомментировали обыски в офисе уральского СМИ. В Сети рассматривают две версии случившегося. По информации РИА Новости, журналистов могли заподозрить в связях с некоммерческой организацией «Альянс врачей»* (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента). Якобы та спонсировала интернет-агентство. Вторая версия связана с утечкой информации из органов правопорядка, передает РИА Новости.

На данный момент известно о задержании троих работников СМИ. РИА Новости написали об интересе следствия к свердловскому редактору Денису Аллаярову. Также в поле зрения правоохранителей попал сотрудник Ura.Ru Сергей Бодров. Однако впоследствии его отпустили домой после допроса, передает Telegram-канал ТАСС. Третьей в отделение поехала журналистка Салымская, которую считают самой опытной на Урале.

Ранее в редакции Ura.Ru сообщили о применении силы во время обысков к главному редактору СМИ Диане Козловой. Адвокат журналистки направил ее на медосвидетельствование.

*некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента