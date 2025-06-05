Ее скрутили: к главреду Ura.Ru применили силу во время обысков

Правоохранители наведались с обысками в офис уральской редакции Ura.Ru. В ходе следственно-оперативных действий задержали несколько работников СМИ. К главному редактору сотрудники органов применили силу. Об этом рассказали в самом интернет-агентстве.

По информации журналистов, сотрудники следственной группы применили силу в отношении Дианы Козловой, которая является главредом уральского СМИ. Правоохранители скрутили женщину, передает Ura.Ru. Адвокат главного редактора направил свою клиентку на медосвидетельствование.

Силовики задержали двух человек: корреспондента свердловской редакции Сергея Бодрова и редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, сообщили в Ura.Ru. По сведениям Telegrm-канала Осторожно, новости, также задержан третий работник редакции. Им оказалась журналистка Анна Салымская.

Правоохранители пока не дали официального комментария по поводу обысков в офисе URA.Ru. По предварительным данным, причиной визита стала утечка информации из органов в редакцию.