Задержан убийца пропавшей женщины-Дюймовочки: что он сказал на допросе

На Кубани задержан подозреваемый в убийстве женщины по прозвищу Дюймовочка из-за маленького роста. По предварительным данным, преступление совершено из-за долга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

51-летний мужчина уже признался в содеянном на допросе.

По его словам, он совершил нападение, когда находился в автомобиле Mazda-3 вместе с жертвой. Во время поездки он несколько раз ударил женщину ножом. После этого он спрятал ее тело и автомобиль в разных местах, а затем скрывался.

Предварительным мотивом преступления считается денежный долг отца погибшей, с которым подозреваемый ранее вел совместный бизнес. В настоящее время допрос задержанного продолжается.

