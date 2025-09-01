Состоял на учете в психдиспансере: петербуржец взял в заложники тетю и задушил ее подушкой

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Северной столицы, подозреваемого в убийстве тети. Он расправился с женщиной при помощи подушки, передает РЕН ТВ.

Перед убийством в полицию позвонил сосед 85-летней женщины. Он заявил стражам порядка, что психически нездоровый мужчина удерживает в заложниках пенсионерку.

Правоохранители направились в одну из квартире на Днепропетровской улице и обнаружили там бездыханное тело россиянки. Как им впоследствии стало известно, с женщиной расправился племянник. Сначала он избил тетю, а после задушил подушкой.

Мужчину, подозреваемого в совершении преступления, задержали и направили в отделение. О петербуржце известно, что он был пациентом психоневрологического диспансера.

