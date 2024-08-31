Задержан россиянин, подозреваемый в зверском убийстве экс-жены и ее дочки

В Пермском крае правоохранители задержали Артема Бучина, подозреваемого в убийстве бывшей жены ее семилетней дочери. Мужчина был в бегах около четырех суток.

Как сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю, Бучина задержали утром 31 августа. Пока неизвестно, где именно находился подозреваемый в зверском убийстве.

В ближайшее время он будет допрошен следователями.

29 августа в городе Чусовом нашли тела 27-летней женщины и ее семилетней дочери. В совершении убийства сразу же заподозрили бывшего мужа россиянки — бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Артема Бучина. Мужчина был судим за неуплату алиментов, грабеж с применением насилия и убийство медсестры.

Пара была в браке, но потом случился развод. После выхода бойца из колонии они начали жить вместе и снова планировали подать заявление в ЗАГС. Дочь женщины была от другого брака. Общего ребенка мужчина не трогал и забрал с собой.