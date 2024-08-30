Они уже были женаты: боец ЧВК «Вагнер» и убитая им женщина планировали подать заявление в ЗАГС

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства жительница Пермского края и ее семилетней дочери. В совершении преступления подозревается боец ЧВК «Вагнер». По данным 59.ru, он хотел жениться на своей жертве.

По данным СМИ, пара уже заключала узы брака, однако потом случился развод. Мужчина убил медсестру и сел в колонию. На этот раз боец и его девушка вновь решили подать заявление в ЗАГС, однако так и не дошли до него.

Россиянку обнаружили мертвой. Вместе с ней лежал труп семилетней дочери. У погибшей матери был еще один ребенок. По предположению правоохранителей, мужчина расправился со старшей девочкой, а младшего забрал с собой.

Ранее сообщалось, что бывший боец ЧВК «Вагнер» сумел два раза избежать наказания за совершенные преступления. Он повторно отправился на фронт из колонии.