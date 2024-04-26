Задержан инспектор, который за взятку пропустил машину с Аббасовым после убийства московского байкера

В Москве задержан инспектор ГИБДД, который пропустил машину с Шахином Аббасовым - предполагаемым убийцей московского байкера. Отмечается, что 31-летний сотрудник взял взятку.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Речь идет о 31-летнем сотруднике ГИБДД. Он пропустил машину с Аббасовым на территории Юго-Восточного административного округа, когда тот скрывался из Москвы после преступления.

Напомним, Аббасова обвиняют в убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева. Он ударил молодого человека ножом после замечания о неправильной парковке.

В квартире Аббасова прошли обыски, там нашли 70 млн рублей наличными. Отец обвиняемого сообщил, что эти деньги сын копил 10 лет, откладывал с заработка 80 тыс. в месяц.