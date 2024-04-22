Зарабатывал 80 тысяч в месяц: отец Аббасова раскрыл, откуда у сына 70 миллионов наличными

Отец Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве московского мотоциклиста, раскрыл происхождение денег, найденных в его квартире. Напомним, у главного фигуранта дела обнаружили 70 млн наличными.

Отец Аббасова Низами рассказал, что сын копил эти деньги 10 лет. При этом его ежемесячный заработок составлял 80 тыс. рублей.

Соответствующую информацию на суде огласил следователь.

Он отметил, что Аббасов может быть причастен к другим преступлениям – эта информация сейчас проверяется, пишет сайт mk.ru.

Ранее стало известно, что отец Аббасова хотел «замять» уголовное дело. Он думал договориться с родными умершего. Сам обвиняемый не отрицает вину, но признается, что убивать не собирался.

Напомним, мужчина ударил ножом 24-летнего байкера после замечания по поводу парковки. Тот скончался в больнице.