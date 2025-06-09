Правоохранители в Бельгии задержали 16-летнего сына бойца ВСУ по подозрению в убийстве. От рук молодого человека погибла мать и шестилетняя сестра, передает издание HLN.

Семейство проживало в городе Хаасрод. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании в доме украинцев. Прибывшие на место спасатели обнаружили на пепелище два трупа — женщины и ее малолетней дочери. На телах погибших зафиксировали ножевые ранения.

Вскоре стражи порядка задержали подростка из семьи украинского военного. Юноша признался, что это он расправился с матерью и сестрой, после чего поджег дом. Мотивы его действий пока не известны. Другие подробности жестокого убийства не приводятся.

Ранее украинский пленный рассказал о недовольстве в ВСУ из-за жены президента Владимира Зеленского. По его словам, бойцы не хотят умирать за дорогостоящие сумочки Елены Зеленской.