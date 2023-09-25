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09:23, 25 сентября 2023
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Задержали жениха: российскую фем-активистку нашли мертвой в Турции

Пропавшую в Турции российскую фем-активистку обнаружили мертвой .

Задержали жениха: российскую фем-активистку нашли мертвой в Турции

© freepik

В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла российская фем-активистка Анастасия Емельянова. Предполагается, что девушку мог убить жених. Его задержали по подозрению в совершении преступления, передает Telegram-канал Sota.

О смерти гражданки России в Турции стало известно от ее подруги Анастасии Полозковой. По словам девушки, Емельянова перестала выходить на связь с 20 сентября. Последние два дня велись поиски россиянки. При этом местная полиция почему-то не хотела принимать заявление об исчезновении Анастасии. Однако сегодня, 25 сентября, Полозкова добилась ответа правоохранителей. Стражи порядка выяснили, что девушка погибла.

При каких обстоятельствах это произошло — пока неизвестно. По подозрению в убийстве россиянки задержали ее жениха Низара.

Ранее гражданин Турции похитил семилетнего сына у бывшей супруги из Уфы. Мужчина перерезал мальчику горло, а после пытался свести счеты с жизнью.

Источник фото:freepik.com
Источник:Telegram-канал Sota
Теги:
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жених
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