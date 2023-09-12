Кровавая драма: турок перерезал горло семилетнему сыну от уфимки

Гражданин Турции похитил семилетнего сына у бывшей супруги из Уфы и жестоким образом расправился с ним. Отец перерезал мальчику горло, после чего пытался наложить на себя руки, передает kp.ru.

Убийство ребенка произошло в турецком городе Мерсин. Мать мальчика перебралась туда из Башкирии после свадьбы с местным жителем. У женщины уже был сын от первого брака, которого позже она перевезла. За рубежом россиянка родила от супруга второго ребенка. В первое время отношения в семье были хорошие, однако потом из-за постоянных ссор пара рассталась.

Женщина подумывала о возвращении на родину. Бывший муж-турок был против, он хотел по-прежнему забирать сына на выходные. Так, в очередной раз он снова увез мальчика к себе, но эта встреча закончилась для наследника трагично. Взрослый убил ребенка ножом.

Мать еще до случившегося сообщала полицейским, что бывший муж не привел сына домой, как обещал. В итоге спустя лишь время стражи порядка сами позвонили женщине и сказали, что мальчик мертв. Его отец оказался в больнице, так как пытался наложить на себя руки. При этом о возбуждении уголовного дела речи пока не идет.

Ранее в Москве два сына больше месяца устраивали вечеринки рядом с трупом отца. Спустя время тревогу забили соседи братьев.