Задержали за кражу 1,5 млн рублей: уборщицу-мигрантку заподозрили в воровстве у туриста

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая работает уборщицей в одном из петербургских отелей. Ее заподозрили в краже 1,5 млн рублей у постояльца из-за рубежа, передает Фонтанка.

Заявление о преступлении поступило в полицию еще в сентября. Турист из Индонезии отдыхал в ресторане отеля на Невском проспекте. После посещения заведения 39-летний мужчина не обнаружил сумку, в которой лежали 1,5 млн рублей, документов и наушников. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба составила 1,6 млн рублей.

Выявить вора позволили камеры видеонаблюдения. Так, одна из них сняла, как уборщица заведения присвоила себе сумку с деньгами. Через некоторое время стражи порядка задержали женщину, которая жила в Северной столице с нарушением миграционного законодательства. Деньги обвиняемая отправляла на родину близким.

Ранее в Москве поймали вора, который задумался о краже и спрятался в холодильнике магазина бытовой техники. Однако выбраться из ТЦ молодой человек не смог.