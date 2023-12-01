Задержали троих мужчин и женщину: подозреваемых в похищении восьмилетней девочки поймали

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин и женщину, которые подозреваются в похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Предполагаемых злоумышленников разыскивали всю ночь, передает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В сообщении она обратилась к коллегам из главного управления уголовного розыска. Волк назвала сотрудников ведомства настоящими профессионалами. По словам официального представителя МВД, оперативники в кратчайшие сроки установили личности предполагаемых похитителей, а после произвели задержание.

Накануне, 30 ноября, жительница Калужской области получила сообщение от неизвестных, которые поймали ее дочь. Похитители требовали выкуп за девочку в размере полутора миллиона рублей. Позже девочку удалось найти на обочине дороги в Тульской области.

Ранее сообщалось, что в Дагестане похитили учителя информатики. Поводом для этого послужил роман мужчины с замужней коллегой.