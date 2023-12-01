Раздели догола и выбросили: в Дагестане похитили учителя информатики

В Дагестане учитель информатики стал жертвой похищения. Двое мужчин заставили его сесть в машину, раздели, а потом выбросили в центре села. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, 33-летнего педагога подкараулили вечером после работы, под угрозой убийства усадили в автомобиль и вместе с ним скрылись в неизвестном направлении. Впрочем, в плену мужчина оставался недолго. Спустя примерно 40 минут злоумышленники раздели его догола и высадили в самом центре населенного пункта.

После произошедшего учитель обратился в полицию, и похитителей задержали. Выяснилось, что все это представление было устроено из-за ревности и мести. Информатик начал встречаться с замужней коллегой, и ее супруг таким образом решил проучить соперника.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека с применением насилия» и «Хулиганство».

Ранее звезда фильма «Бык» Александр Левин обвинил жену в похищении 4-летнего сына.