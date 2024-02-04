Задержали прямо на вокзале: мужчина не смог уехать из Петербурга после интимной переписки со школьницей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней петербурженки. За интимную переписку с девочкой был задержан 52-летний мужчина, передает 78.ru.

Фигурант уголовного дела познакомился с несовершеннолетней в социальной сети «ВКонтакте». Между взрослым и девочкой завязалось общение, которое, со стороны мужчины, не выглядело как дружеское.

Когда об этом стало известно стражам порядка, то они решили задержать гражданина. Его удалось поймать на Московском вокзале. Судя по всему, мужчина планировал покинуть город. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания до выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Якутии дедушка изнасиловал семилетнюю внучку на прогулке. В скором времени пожилой родственник предстанет перед судом.