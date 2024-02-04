Предложил ей «погулять»: дедушка изнасиловал семилетнюю внучку в Якутии

В Якутии 53-летний житель Нижнеколымского района предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании семилетней внучки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В 2020 году дедушка предложил внучке погулять. После он отвез ребенка в отдаленную местность и изнасиловал.

Девочка смогла рассказать о случившемся только спустя три года — она боялась угроз мужчины. После семья обратилась в правоохранительные органы.

Насильника задержали. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление. Мужчина не признал свою вину, заявив, что ребенок все выдумал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге пьяный мигрант изнасиловал 11-летнюю дочь. Пострадавшей девочке даже пришлось вызвать скорую помощь в квартиру на улице Художников. У нее зафиксировали травму прямой кишки.