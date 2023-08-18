Задержали, но отпустили: жители пожаловались на мужчину, который пристает к детям и заглядывает в коляски

В Екатеринбурге задержали мужчину, который приставал к детям и заглядывал в коляски. Жители бьют тревогу из-за странного поведения пенсионера, но его отпустили. Об этом сообщает E1.ru.

Все происходит в Академическом. Местные жители не раз жаловались на мужчину, который ходит за детьми и задает им вопросы, в том числе о содержимом их сумок. Ребята его боялись и убегали, за что получали матерные ругательства вслед. Отмечается, что он даже заглядывал в детские коляски.

Женщина, знакомая с ситуацией, рассказала, что он подошел в двум девочкам и завел беседу. После этого дети убежали, спрятались на площадке.

«Мужчина от них не отстал, кричал и матерился», – отметила жительница.

Соседи беспокоились, что пенсионер может что-то украсть у ребят. Его даже задержали, но никакого криминального следа обнаружено не было. Мужчину отпустили домой.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга рассказали, что не вполне адекватное поведение жителя может быть обусловлено его преклонным возрастом. С ним провели беседу, в ходе которой предупредили о недопустимости подобного поведения.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге разыскивают полуобнаженного мужчину, прыгающего на женщин из кустов. Сообщается, что неизвестный уже несколько дней подряд демонстрирует свои гениталии жительницам поселка Металлостроя Колпинского района. Несколько пострадавших от такого провокационного поведения мужчины уже обратились к сотрудникам правоохранительных органов.