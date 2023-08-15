В Петербурге разыскивают полуобнаженного мужчину, прыгающего на женщин из кустов

В поселке под Санкт-Петербургом жительницы пожаловались на эксгибициониста, который прыгает на них из кустов. Об этом сообщается на сайте Фонтанка.

Источник отмечает, что неизвестный уже несколько дней подряд демонстрирует свои гениталии жительницам поселка Металлостроя Колпинского района. Несколько пострадавших от такого провокационного поведения мужчины уже обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

Подчеркивается, что злоумышленник выпрыгивает на проходящих мимо местных жительниц, спускает штаны и показывает им гениталии. По данным источника, эксгибиционисту около 45 лет.

«Перед девушками он появлялся с белым верхом и черным низом, на спине у него имелся при этом туристический рюкзак», – говорится в сообщении.

На данный момент стражи правопорядка начали проверку по факту обращения.

Ранее мы писали о том, как эксгибиционист гнался за женщиной 11 километров в Техасе. Инцидент произошел в американском городе Остин. Серийный эксгибиционист напал на жительницу Линн Айзек в 2021 году. Девушка совершала пробежку недалеко от своего дома. В какой-то момент она поняла, что за ней следят. Злоумышленник гнался за жертвой 11 километров. Потерпевшая говорит, что он получал удовольствие от того, что его боятся.