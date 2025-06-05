Задержали двух сотрудников: силовики нагрянули в редакцию URA.Ru с обысками

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис редакции Ura.Ru. Они проводят следственные действия в связи с утечкой служебных данных из полиции, передает Telegram-канал Mash.

Силовики, нагрянувшие в офис уральского СМИ, задержали двух человек. По информации Telegram-канала Mash, в их числе — редактор Денис Аллаяров.

Что стало причиной обысков и задержаний в редакции Ura.Ru, пока не известно. Журналисты Mash предполагают, что это может быть связано с мартовским задержанием бывшего сотрудника полиции. Он мог передавать работникам прессы служебные сведения из ежедневной сводки по происшествиям.

Ранее актер из «Реальных пацанов» Армен Бежанян рассказал, что в его фирме провели обыски. Они проводились в рамках уголовного дела о нарушении правил охраны использования недр.