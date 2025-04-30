«Провели обыски»: актер из «Реальных пацанов» Бежанян ответил на обвинения в экологическом преступлении

Актер из «Реальных пацанов» Армен Бежанян рассказал об обысках, которые провели пермские следователи. Бизнесмен подтвердил, что в отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны использования недр.

Бежанян отметил, что утром ему дали уведомление о возбуждении уголовного дела. Теперь актер хочет разобраться в том, что ему инкриминируют.

«Мне вот только телефон что телефон вернули, все оттуда скачали. Провели обыски в бухгалтерии, изъяли документацию», — пояснил Армен Ura.ru.

Актер заверил, что у него есть действующая лицензия на добычу недр, но с 12 июня 2024 года она была приостановлена в части песчано-гравийной смеси из-за нерестового периода. По словам Бежаняна, в этот период его компания остановила все работы и убрала технику с участка. Поэтому он не понимает, с чем связаны нарушения.

В прошлом году природоохранная прокуратура проводила проверку на участке, где фирма Бежаняна ведет добычу недр. Тогда предпринимателя привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 10 тыс. рублей. Артист считает, что уголовное преследование связано с его политическими амбициями и попыткой пройти в Госдуму.

Напомним, по предварительным данным, ущерб, нанесенный окружающей среде Бежаняном, составил 140 млн рублей.