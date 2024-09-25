Задержали для беседы: муж убитой в Саратовской области бизнес-леди предложил миллион за информацию о преступниках

По делу об убийстве 47-летней бизнес-леди Натальи Алешниковой в Балакове Саратовской области задержали для беседы ее мужа. При этом мужчине не предъявляли обвинений, так как всего следователи рассматривают несколько возможных версий преступления, среди которых любовный треугольник. Об этом сообщает Kp.ru.

Известно, что мужчина назначил награду в 1 миллион рублей за информацию о преступниках.

По данным источника издания, женщину похитили двое неизвестных вечером накануне ее дня рождения. В ту же ночь ее зарезали, а тело вместе с автомобилем замаскировали в кустах.

По одной из версий, у Натальи мог быть любовник, поэтому расправиться с ней мог обманутый муж или жена неверного супруга. Кроме того, не исключается финансовая причина – женщина занималась бизнесом. Собеседник газеты отметил, что жена предполагаемого любовника погибшей в день убийства почистила все сообщения в телефоне.

Ранее предполагалось, что женщину похитили с целью угнать ее дорогой кроссовер. Но автомобиль обнаружили в лесополосе спустя двое суток.