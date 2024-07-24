Задействовали дрон для обследования лесного массива: 15-летнюю школьницу разыскивают третьи сутки в Омске

Сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами разыскивают в Омске 15-летнюю девочку. Школьница приехала из Москвы вместе с родителями и три дня назад бесследно исчезла.

Информация о продолжении поисков появилась в группе отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте». В спасательной операции задействованы десятки человек. Координируют их работу стражи порядка. Для обследования лесного массива был привлечен беспилотник. Он изучает местность в районе парка, где могла пропасть несовершеннолетняя.

По словам родителей девочки, она, скорее всего, пошла гулять туда одна. К побегам школьница не склонна, поэтому ее исчезновение вызывает у близких опасение. Телефон юной москвички отключен.

В день исчезновения на ней были серые широкие джинсы, футболка с изображением медведя и кроссовки. Глаза у пропавшего подростка карие, волосы темные ниже плеч. Граждан, обладающих хоть какой-то информацией о несовершеннолетней, просят незамедлительно обратиться в полицию.

Ранее десять детей из Подмосковья пропали в Северной Осетии. Их возраст составляет от 14 до 17 лет.