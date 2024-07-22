Возраст от 14 до 17 лет: десять детей из Подмосковья пропали в Северной Осетии

В Северной Осетии потерялась группа туристов из 12 человек. 10 из них – это дети, приехавшие из Подмосковья.

Об исчезновении туристов сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Известно, что в составе группы из Долгопрудного были дети в возрасте от 14 до 17 лет. На поиски туристов отправлены две группы спасателей.

Туристическая группа была зарегистрирована в МЧС. Она вышла на маршрут два дня назад – 20 июля.

Пропавших ищут в Алагирском районе республики. Для поисков направлены 8 человек и две единицы техники.

Ранее стало известно, куда пропала певица Кристина Орбакайте. После путешествия в Перу артистка приехала с мужем и дочерью в Европу.

Исполнительница показала отдых в Мерано. Подписчики интересовались, что за место, куда приехала Орбакайте: они гадали, это Швейцария или Дагестан.