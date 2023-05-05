«Задавил бы всех»: автобус переехал 27-летнюю беременную девушку на пешеходном переходе

В Уфе 27-летняя беременная девушка попала под колеса автобуса, когда шла по пешеходному переходу. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

По данным источника, происшествие произошло на проспекте Октября. Сестра пострадавшей рассказала, что они гуляли по площади Ленина и переходили дорогу по пешеходному переходу, когда горел зеленый свет. Неожиданно на беременную девушку наехал водитель автобуса, который вывернул руль влево. Отмечается, что он наехал на ее ногу.

Родные пострадавшей считают, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения или долгое время работал без отдыха. По их словам, он ехал без тормозов и заметил переходивших дорогу людей в последний момент.

«Если б не вывернул, он сам говорит, то задавил бы всех», — рассказала сестра горожанки.

После происшествия беременная девушка оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. Сейчас родные ищут очевидцев ДТП.

Ранее мы писали о том, как в Екатеринбурге трое мужчин в автобусе отрезали ножом волосы школьнику. Инцидент произошел вечером 2 мая в автобусе №24. Видео с места происшествия попало в Сеть. На кадрах видно, как мужчина обрезает ножом волосы подростку. Очевидцы при этом утверждают, что их было трое. Они говорят, что все началось с конфликта. Молодой человек и трое пассажиров бурно выясняли отношения.