«Задал им вопрос»: как муфтий Ростовской области вел переговоры с террористами, захватившими заложников в СИЗО

Главный муфтий Ростовской области Ахмед Абусупьянов привел разговор с террористами, взявшими заложников в СИЗО. Несмотря на предупреждения не подходить к захватчикам слишком близко, он сделал это и задал преступникам вопрос.

Подробности выяснил Telegram-канал Ruptly.

Муфтий признался, что не испытывал страха, но был зол на террористов из-за их поведения в праздник.

«Мне было сказано не подходить к ним близко, я подошел, поприветствовал исламским приветствием и задал им вопрос: «Вы знаете какой сегодня день?» Один замешкался. Сегодня Курбан-байрам. Вы что творите? Я пришел сюда как муфтий и мусульманин, чтобы спасти вас от самих себя. Вот так я сказал», - поделился он.

По словам Абусупьянова, у террористов были с собой личные вещи – они надеялись получить автомобиль и оружие, чтобы выйти на свободу.

«Вот это была их цель – выйти на свободу таким способом», - отметил муфтий и заключил, что несмотря на его попытки вразумить захватчиков, «они получили то, что получили».

Напомним, 16 июня шестеро террористов взяли в заложники сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону. Они требовали, чтобы им позволили выехать за границу. Всех террористов ликвидировали.