Штурм ростовского СИЗО завершен: все шестеро террористов ликвидированы

Сотрудники Спецназа штурмом взяли территорию СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где шестеро вооруженных заточками и ножами преступников удерживали в заложниках сотрудников изолятора.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, сотрудники СИЗО освобождены. Все террористы ликвидированы. При этом трое из них были еще в сознании, но скончались до приезда скорой помощи.

В настоящее время на территорию учреждения пропустили медиков.

Как утверждает Telegram-канал Baza, один из заложников получил легкое ранение, угрозы его жизни нет.

Ранее стало известно, что утром 16 июня террористы, судимые за участие в ИГИЛ* (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 и попытались проникнуть к хранилищу, где находится боевое оружие. Они потребовали предоставить им машину и позволить выехать за границу.

*Запрещенная в России террористическая организация