«Зачем ты меня режешь, я жить хочу»: убитый в Байкальске подросток успел позвонить матери

Один из убитых во время вечеринки в Байкальске подростков успел позвонить матери. Женщина слышала, как ее ребенку перерезали горло. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, компания закупила литры алкоголя с помощью 18-летнего приятеля. Вечеринка закончилась убийством четверых друзей.

Знакомые сообщили, что нападавший начал по очереди резать друзей – одного за другим. Он был вооружен канцелярским ножом. Один из мальчиков успел позвонить матери. Она слышала, как ее сыну перерезали горло.

«Кричал – зачем ты меня режешь, я жить хочу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подросток просил не убивать его, но напавший равнодушно посоветовал ему «приложить тряпочку к ране». По его словам, это поможет прожить еще «три минуты».

По информации источника, все ребята учились в одной школе, но ничего странного учителя в их поведении не замечали.

Ранее мы писали о том, что девочка, из-за которой случилась поножовщина в Байкальске, обманула мать.