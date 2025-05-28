«Сказала, что пойдет к сестре»: девочка, из-за которой случилась поножовщина в Байкальске, обманула мать

Мама девочки, из-за которой случилась поножовщина в Байкальске, сообщила, что дочь ее обманула. Подросток сообщила, что пойдет к сестре, а не на день рождения, где в итоге 17-летний парень лишил жизни четырех человек и скончался сам.

С матерью раненой девочки общались журналисты издания mk.ru.

«Она ведь меня обманула. Сказала, что к сестре пойдет, а не на день рождения», - поделилась женщина.

Она уверена: дочери повезло, что выжила. У Виктории, к которой приставал убийца подростков, четыре ножевых ранения: в шею и в руку.

«Когда дочка лежала в реанимации больницы Слюдянки, врачи говорили, что она была в шоке, глаза безумные, ничего не понимала», - поделилась мать девочки.

Она уже дважды разговаривала по телефону с дочерью. Та извинилась за обман.

Звучала версия, что Вика отказала в близости подростку – тогда он достал канцелярский нож. Мать девочки рассказала, что отношений у дочери с убийцей не было.

«Я вообще понятия не имею, кто он такой… Как поняла, он ведь сначала Ойбека убил, который дружил с моей дочерью», - поделилась женщина.

Она считает, что дочь выжила, так как отбивалась. Девочка занимается спортом и может драться. Она уверяет, что дочь не пьет и не курит.

«Правильно делают, что возбуждают дело. И магазины пусть трясут! Какое они имели право малолеткам продавать спиртное?» - возмущена женщина.

Ранее сообщалось, что брат подозреваемого в убийстве заявил о его невиновности.