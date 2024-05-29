passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 29 мая 2024, 09:53
1 мин.

Зацепился за металлический трос: мужчине на гидроцикле срезало половину головы

В Башкирии мужчине срезало половину головы во время катания на гидроцикле .
Зацепился за металлический трос: мужчине на гидроцикле срезало половину головы

© Freepik

Башкирские спасатели достали на берег тело мужчины, который погиб во время катания на гидроцикле. Ему срезало половину головы металлическим тросом, передает Telegram-канал Mash Batash.

Смертельный инцидент произошел в деревне Юматово под Уфой. Трое мужчин отдыхали на реке Деме. Один из них, 55-летний россиянин, катался по водоему на гидроцикле.

На пути следования водной техники оказался металлический трос. Мужчина за рулем транспорта не заметил препятствие и влетел в него. В результате удара отдыхающему снесло половину головы.

Спасти жителя региона не удалось. Через некоторое время спасатели достали его изувеченное тело на берег.

Ранее сообщалось, что многодетная мать потеряла 9-летнюю дочь в автокатастрофе по пути на Черное море. Шансов на спасение у девочки не было.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash Batash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
отдых