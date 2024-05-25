«Ее радостные глаза остались в памяти»: девятилетняя девочка погибла по пути на отдых в Сочи

На федеральной трассе «Дон» под Воронежем в автокатастрофе погибла 9-летняя девочка. Она находилась в машине, которой управляла ее мать. Женщина вместе с детьми ехала на отдых в Сочи, передает Kp.ru.

Многодетная мать ехала следом за иномаркой. Машина в какой-то момент резко затормозила, чтобы не врезаться в препятствие на дороге. Женщина не успела своевременно отреагировать и столкнулась с ней. В результате удар пришелся в место, где сидела 9-летня дочь россиянки. Шансов спастись, по данным СМИ, у девочки не было.

«У Жени теперь трое несовершеннолетних деток и нет мужа. Я видела девочку перед отъездом, она была такая счастливая! Ее большие светлые и радостные глаза остались в моей в памяти», — заявила соседка многодетной матери.

Сейчас в обстоятельствах трагичного случая разбираются полицейские. А потерявшей ребенка матери, после выхода из шокового состояния, необходимо будет решить вопрос с похоронами дочки.

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