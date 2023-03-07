Забыла про дочь: мать оставила ребенка няне до вечера и не забирала два дня

В Якутске мать решила нанять няню для своей двухлетней дочери, чтобы та посидела с ней несколько часов, но в итоге родительница не забирала ребенка два дня. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Няня сообщила, что мать девочки нашла ее по объявлению, оставила ребенка и обещала забрать вечером, но так и не приехала. В какой-то момент пришлось даже попросить у соседей памперсы.

«Соседи, кто-нибудь может продать памперсы 2 шт. для двухлетнего ребенка? Мне вчера утром девочку оставили на присмотр, должны были вчера же вечером забрать, но до сих пор мать не приехала», — написала она в общем чате соседей.

По словам няни, мать писала ей, что скоро приедет, но этого так и не произошло. Кто-то из неравнодушных соседей сообщил в полицию об инциденте. Правоохранительные органы отреагировали моментально. Также к разбирательству присоединилось подразделение по делам несовершеннолетних.

Маму нашли быстро и через час она уже забрала дочь. Няня отметила, что родительница очень красива собой и трезва, поэтому она не понимает причин такого поступка.

Также сообщается, что жильцов возмутила не мать, бросившая ребенка незнакомой женщине, а сосед «настучавший» в ПДН и опубликовавший скрины переписки на своей странице в соцсети.

Добавляется, что кто-то даже предложил через полицию найти эту «крысу». Но вопроса, сколько бы еще дней провела эта девочка с чужой тетей, если бы не этот сосед, никто так и не задал. На данный момент полиция выясняет, почему мать не забирала ребенка два дня.

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