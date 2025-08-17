Забыл про него: 36-летний россиянин остался без внимания инструктора и утонул

Погружение под воду окончилось смертью для 36-летнего туриста в Геленджике. Мужчина, по данным Telegram-канала Mash, остался без внимания инструктора, который из-за большого числа клиентов мог забыть про него.

Обычно на одного специалиста, как пишут журналисты, приходятся один или два человека. Однако за меньший прайс группа может быть увеличена до четырех человек, как и произошло вчера, 16 августа, в одном из клубов дайвинга в Геленджике.

Инструктор пытался распределить внимание между парами туристов. Мужчина в одной из них остался без внимания профессионала и, как следствие, погиб. Что именно произошло, пока не известно. Причину трагедии озвучат после экспертизы баллона, с которым погружался турист.

