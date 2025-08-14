В Египте россиянка отправилась на экскурсию к пирамидам и погибла из-за уснувшего за рулем водителя

Российские туристы попали в аварию в Египте, направляясь на экскурсию к пирамидам на автобусе. Водитель уснул за рулем, вследствие чего транспортное средство перевернулось.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Авария случилась ночью в районе города Абу-Рудайс по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир. В автобусе было 50 россиян. Отдыхающие заметили, что в какой-то момент водитель стал вилять на дороге и совершать резкие маневры. В итоге автобус перевернулся, погибла одна женщина. У семи человек были легкие ушибы, остальных госпитализировали. Водитель серьезно не пострадал.

Уточняется, что туристы выехали на экскурсию поздно вечером, поездку приобретали у известного туроператора. В момент аварии многие спали. Туристов допросила полиция.

Ранее сообщалось, что в Нальчике оборвалась канатная дорога и посетители упали с высоты 4-7 метров. Выяснилось, что туристы жаловались на нее годами: они указывали, что там «все допотопное», а инструктаж по технике безопасности не проводился. Причиной происшествия назвали износ подъемника. В результате обрыва канатной дороги пострадали 14 человек.