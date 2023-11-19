Забыл об убийстве: мужчина ударил мать ножом в горло и ушел в запой

Житель Тюменской области получил семь лет колонии за убийство матери. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил пожилую женщину ножом и ушел из дома на несколько дней. На это время он забыл, что расправился с близким человеком, пишет 72.ru.

Житель тюменского Ишима, как и его мать, любил выпить. Часто родственники распивали алкогольные напитки вместе. Так произошло и в роковой для женщины день. Во время застолья между матерью и сыном произошел очередной пьяный конфликт, в ходе которого мужчина потерял над собой контроль и бросился на собутыльницу. Он нанес жертве два удара ножом в шею, а после лег спать. Утром он покинул дом и отправился пить в другое место. Житель Ишима совершенно забыл, что убил во время конфликта мать.

Лишь через несколько дней он осознал, что сделал, и позвонил в экстренные службы. Сначала мужчина утверждал, что нашел мать мертвой. Однако правоохранители нашли доказательства того, что это было убийство, и не дали себя обмануть. В итоге житель Ишима получил за совершенное преступление семь лет колонии.

Ранее в Удмуртии мужчину заподозрили в убийстве собственных детей. Он ударил несовершеннолетних ножом, пока они спали.