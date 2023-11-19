Мужчина убил двух своих детей ударом ножа в сердце

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства двух несовершеннолетних в Кезском районе Удмуртии. По подозрению в совершении преступления задержали их отца, передает Telegram-канал СУ СК РФ по УР.

По данным правоохранителей, родитель расправился с детьми накануне, 18 ноября. Утром он вооружился ножом и нанес им удары в сердце семилетнему сыну и трехлетней дочери. От полученных ранений несовершеннолетние скончались. После совершения преступления 29-летний отец скрылся. На момент убийства мужчина находился в бракоразводном процессе с супругой, матерью детей, и испытывал к ней крайнюю неприязнь, уточнили в СК.

Через некоторое время стражам порядка удалось найти отца. Он прятался от преследования в лесном массиве. По факту убийства детей возбуждено уголовное дело. В скором времени подозреваемому в совершении преступления будет избрана мера пресечения на время следствия.

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