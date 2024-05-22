Забрался в приоткрытое окно на 3 этаже: в Москве жестоко избили жену участника СВО

В Москве неизвестный избил утюгом жену участника СВО. Он проник в квартиру женщины на третьем этаже через приоткрытое окно. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в два часа ночи мужчина, которого пострадавшая не знает, оторвал ограничитель с пластикового окна и залез в апартаменты. Внутри он подобрал утюг и напал на хозяйку. В течение двадцати минут он бил женщину тяжелым предметом, а также ногами по голове, после чего убежал, даже ничего не украв.

Пострадавшая предположила, что неизвестный был под запрещенными веществами, так как она заметила у него «стеклянные глаза». Задержать злоумышленника удалось благодаря дочери россиянки, спавшей в соседней комнате. Она выбежала на улицу и стала звать на помощь. В итоге у метро Сухаревская его поймали. Им оказался 21-летний мужчина, который приехал в Москву за два часа до нападения.

После случившегося избитую женщину доставили в больницу. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные гематомы.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Проникновение в жилище».

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