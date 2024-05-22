passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 22 мая 2024, 12:33
1 мин.

Посадили в черный автомобиль и увезли по трассе М-11: девушку похитили около ТЦ в Петербурге

В Петербурге похитители на черной машине увезли 18-летнюю девушку по трассе М-11.
Посадили в черный автомобиль и увезли по трассе М-11: девушку похитили около ТЦ в Петербурге

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела после похищения 18-летней девушки в Санкт-Петербурге. В полицию с заявлением обратилась ее мать, передает РЕН ТВ.

По словам женщины, дочь вышла из дома накануне, 21 мая. Вечером она позвонила по телефону и сообщила, что ее похитили неизвестные.

Нападение на петербурженку произошло около торгового центра. Девушку затолкали в черную машину и увезли по трассе М-11. По всей видимости, похищенную россиянку везут в сторону Москвы.

Стражи порядка рассмотрели обращение испуганной матери. В настоящий момент они пытаются установить местонахождение ее дочери.

Ранее сообщалось, что россиянин похитил чужую невесту и отказывается ее вернуть. История произошла в Дагестане.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Артем Хохлов
Теги:
похищение
девушка