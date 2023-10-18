«Самый дорогой опохмел»: мужчина украл три флакона духов за 30 тысяч и выпил их

В Красноярской области 48-летний рецидивист украл из дома женщины парфюм за 30 тысяч рублей и выпил его. Об этом сообщает «МВД 24».

Все произошло в деревне Таскино. 46-летняя местная жительница обратилась за помощью в полицию. Стражам правопорядка она рассказала, что кто-то разбил окно в ее доме и похитил три флакона дорогостоящих духов.

Вора быстро задержали. Полицейская собака привела инспектора-кинолога к дому 48-летнего гражданина, ранее судимого за имущественные преступления. Правоохранители провели обыск и обнаружили три пустых флакона.

Как оказалось, мужчина занимался ремонтом крыши дома, хозяйка которого хранила дорогой парфюм. Во время работы он захотел опохмелиться и, не найдя в помещении алкоголь, выпил духи.

Против рецидивиста возбудили уголовное дело по статье о краже. Позже мужчина заявил, что это был «самый дорогой опохмел» в его жизни.

Ранее мы писали, что в Симферополе пьяный незнакомец выстрелил женщине в глаз. После этого россиянка осталась навсегда с пулей в голове.