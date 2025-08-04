Забрали даже мокрые купальники: российскую модель обокрали во время вечеринки у Ди Каприо

Российскую модель Ирину Федотову обокрали, пока она была на вечеринке актера Леонардо Ди Каприо. Девушка рассказала, что у нее пропали брендовые вещи, и злоумышленник схватил даже мокрые купальники, которые сушились на балконе. Об этом сообщает mk.ru.

По словам модели, на праздник Ди Каприо ее пригласил друг. Мероприятие было закрытым, и гостям было запрещено делать фото и видео. Ирина хорошо отдохнула, после чего вернулась в гостиницу и обнаружила, что ее вещи пропали. В номере не оказалось даже документов манекенщицы.

Федотова обратилась в полицию, и паспорт девушки нашли – его выкинули в кусты. А вот брендовые вещи преступник забрал с собой. В ходе расследования, как утверждает модель, удалось установить личность человека, который проник в ее номер. Оказалось, что Ирину обокрала фанатка, которая давно за ней следит.

«Как мне сообщили в полиции, воровка – гражданка Великобритании. Я её узнала на предоставленном видео - она периодически появляется в местах, где я бываю. По камерам установили, что она покинула гостиницу с моим багажом и дизайнерским гардеробом», - сообщила модель.

Стоимость украденного оценивается примерно в 31200 фунтов – это свыше 3 млн рублей. Больше всего Федотовой жалко очки, которые ей подарил артист Шон Пенн.

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