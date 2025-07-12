От «украли сумочку» до «разбили машину и вытащили вещи»: российские туристы пожаловались на цыган в Европе

Путешественники из России стало массово сталкиваться с воровством за рубежом. Пострадавшие туристы обвиняют в своих бедах цыган. Они уже давно терроризируют отдыхающих в Европе, передает Telegram-канал Readovka.

В соцсетях появляются ролики, авторы которых жалуются на случаи воровства со стороны представителей кочевого народа. Преступления варьируются от «украли сумочку» до «разбили машину и вытащили все вещи вместе с документами».

Журналистам удалось связаться с одной из жертв. Пострадавшая путешественница рассказала, что у нее похитили Dyson, MacBook, AirPods Max, сумку с косметикой и одеждой. Вещи вытащили из машины, предварительно разбив в ней стекло.

Все те, кто столкнулся с подобными случаям воровства во время путешествий, делятся лайфхаками в Сети. Они на своем опыте рассказывают, как не лишиться вещей и что для этого надо предпринять.

Ранее сообщалось, что няня из Эфиопии сбежала от московской семьи. Она украла у работодателей 10 тысяч долларов.